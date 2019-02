Its Official: Atiku Defeats Buhari in Ondo State

(AFRICAN EXAMINER) – The candidate of People’s Democratic Party (PDP) Alh. Atiku Abubakar has won the Saturday’s presidential election conducted in Ondo state.

The final results as declared by the state’s returning officer, Professor Kayode Soremekun is as follows:

IRELE LG

APC: 10,082

PDP: 12,862

ONDO EAST LG

APC: 5296

PDP: 8455

AKOKO SOUTHEAST LG

APC: 7306

PDP: 6616

AKURE NORTH LG

APC 8661

PDP 12786

IDANRE LG

APC 8453

PDP 14704

IFEDORE LG

APC 9433

PDP 11745

7.ILEOLUJI OKEIGBO

APC 10404

PDP 12680

8.AKOKO NORTH WEST

APC 14158

PDP. 13950

9. AKOKO NORTH EAST

APC 15598

PDP 11641

10. OSE

APC 10321

PDP 12919

11. OWO

APC 18322

PDP 13375

12. OKITIPUPA

APC 17010

PDP 22370

13.AKOKO SOUTHWEST

APC 21592

PDP 16469

14. ODIGBO

APC 19523

PDP 16608

15. ILAJE

APC 17455

PDP 14421

16. ESEODO

APC 9530

PDP. 12005

AAC. 828

17. ONDO WEST

APC 13448

PDP. 25255

AAC 1075

18. AKURE SOUTH

APC 25177

PDP. 37040

TOTAL PRESIDENTIAL RESULTS

APC: 241 ,769

PDP: 275,901

Please follow and like us: