Medal Winners At Tokyo Olympic Games On Saturday

(AFRICAN EXAMINER) – Following are the medal winners at the Tokyo Olympic Games on Saturday:

Shooting:

Women’s 10m air rifle

Gold: Yang Qian, China

Silver: Anastasiia Galashina, Russia Olympic Committee (ROC)

Bronze: Nina Christen, Switzerland

Men’s 10m air pistol:

Gold: Javad Foroughi, Iran

Silver: Damir Mikec, Serbia

Bronze: Pang Wei, China

Road cycling:

Men’s road race:

Gold: Richard Carapaz, Ecuador

Silver: Wout Van Aert, Belgium

Bronze: Tadej Pogacar, Slovenia

Weightlifting:

Women’s 49kg

Gold: Hou Zhihui, China

Silver: Chanu Saikhom Mirabai, India

Bronze: Windy Cantika Aisah, Indonesia

Archery:

Mixed team:

Gold: An San/Kim Je Deok, South Korea

Silver: Gabriela Schloesser/Steve Wijler, Netherlands

Bronze: Alejandra Valencia/Luis Alvarez, Mexico

Judo:

Women’s 48kg:

Gold: Distria Krasniqi, Kosovo

Silver: Funa Tonaki, Japan

Bronze: Daria Bilodid, Ukraine

Urantsetseg Munkhbat, Mongolia

Men’s 60kg:

Gold: Naohisa Takato, Japan

Silver: Yang Yung Wei, Chinese Taipei

Bronze: Yeldos Smetov, Kazakhstan

Luka Mkheidze, France

Fencing:

Women’s epee individual:

Gold: Sun Yiwen, China

Silver: Ana Maria Popescu, Romania

Bronze: Katrina Lehis, Estonia

Men’s sabre individual:

Gold: Aron Szilagyi, Hungary

Silver: Luigi Samele, Italy

Bronze: Kim Junghwan, South Korea

Taekwondo:

Women’s 49kg:

Gold: Panipak Wongpattanakit, Thailand

Silver: Adriana Cerezo Iglesias, Spain

Bronze: Abishag Semberg, Israel

Tijana Bogdanovic, Serbia

Men’s 58kg:

Gold: Vito Dell’Aquila, Italy

Silver: Mohamed Khlil Jendoubi, Tunisia

Bronze: Jang Jun, South Korea

Mikhail Artamonov, ROC