Tinubu Approves Posting Of Ambassadors

(AFRICAN EXAMINER) – President Bola Tinubu has approved the postings of 31 career and 34 non-career ambassadors to various countries and the United Nations.
The Senate confirmed the ambassadors-designate last December
According to a press release issued on Friday by Special Adviser to the President, Information and Strategy, Mr. Bayo Onanuga, the ambassadors include:
- SENATOR GRACE BENT: LOME-TOGO
- SEN. ITA ENANG: SOUTH AFRICA
- IKPEAZU VICTOR: SPAIN
- NKECHI LINDA UFOCHUKWU: TEL-AVIV, ISRAEL
- MAHMUD YAKUBU: QATAR
- PAUL OGA ADIKWU: THE VATICAN CITY HOLY SEE
- VICE ADMIRAL IBOK-ETE EKWE IBAS: THE PHILIPPINES
- MR. RENO OMOKRI: MEXICO CITY, MEXICO
- HON. (ENGR.) ABASI BRAIMAH (FMHR): BUDAPEST, HUNGARY
- MRS. ERELU ANGELA ADEBAYO: PORTUGAL
- BARR. OLUMILUA OLUWAYIMIKA AYOTUNWA: TOKYO, JAPAN
- RT. HON. UGWUANYI IFEANYI LAWRENCE: ATHENS, GREECE
- BARR. CHIOMA PRISCILLA OHAKIM: WARSAW, POLAND
- AMINU DALHATU: UNITED KINGDOM, UK
- LT. GEN ABDULRAHMAN BELLO DAMBAZAU: BEIJING, CHINA
- HON. TASIU MUSA MAIGARI: GAMBIA
- OLUFEMI PEDRO: AUSTRALIA
- BARR. MUHAMMED UBANDOMA ALIYU: ARGENTINA
- LATEEF KAYODE ARE: USA
- AMB. JOSEPH SOLA IJI: RUSSIA
- SEN. JIMOH IBRAHIM: UN PERMANENT REPRESENTATIVE
- FEMI FANI KAYODE: GERMANY
- PROF. ISAAK FOLORUNSO ADEWOLE: OTTAWA, CANADA
- AJIMOBI FATIMA FLORENCE (F): AUSTRIA
- MRS. LOLA AKANDE (F): SWEDEN
- AYODELE OKE: FRANCE
- YAKUBU N. GAMBO: SAUDI ARABIA
- SENATOR PROF. NORA LADI DADUUT: SEOUL, SOUTH KOREA
- BARR. ONUEZE CHUKWUJIKA JOE OKOCHA SAN: DUBLIN
- DR. KULU HARUNA ABUBAKAR: TUNIS, TUNISIA
- RT. HON. JERRY SAMUEL MANWE: PORT OF SPAIN, T&T
POSTINGS OF CAREER AMBASSADORS / HIGH COMMISSIONERS LIST
- AMB. NWABIOLA EZENWA CHUKWUMEKA: COTE D’IV/OIRE
- BESTO MAIMUNA IBRAHIM: NIAMEY-NIGER
- MONICA OKWUCHUKWU ENEBECHI: SAO TOME, STP
- AMB. MOHAMMED MAHMUD LELE: ALGIERS-ALGERIA
- ENDONI SYNDOPH PAEBI: OUAGADOUGOU-BURKINA FASO
- AHMED MOHAMMED MONGUNO: CAIRO EGYPT
- AMB.JANE ADAMS (NEE OKON) MICHAEL (F): KINGSTON-JAMAICA
- AMB. CLARK-OMERU ALEXANDRA (F): LUSAKA-ZAMBIA
- CHIMA GEOGGREY LIOMA DAVID: BAMAKO-MALI
- AMB. ODUMAH YVONNE EHINOSEN: MALABO –E/GUINEA
- AMB WASA SEGUN IGE: BEIRUT, LEBANON
- RUBEN ABIMBOLA SAMUEL (F): ROME, ITALY
- AMB.ONAGA OGECHUKWU KINGSLEY: MAPUTO, MOZAMBIQUE
- AMB.MAGAJI UMAR: KINSASHA, DR CONGO
- AMB.MUHAMMAD SAIDU DAHIRU: NEW DELHI-INDIA
- AMB. ABDUSSALAM HABU ZAYYAD: DAKAR-SENEGAL
- AMB SHEHU ILU BARDE: ACCRA GHANA
- AMB.AMINU NASIR: ETHIOPIA
- ABUBAKAR MUSA MUSA: N’DJAMENA, CHAD
- AMB. HAIDARA MOHAMMED IDRIS: THE HAGUE-NETHERLANDS
- AMB.BAKO ADAMU UMAR: RABAT-MOROCCO
- AMB. SULU GAMBARI OLATUNJI AHMED: MALAYSIA
- AMB.ROMATA MOHAMMED OMOBOLANLE (F): TANZANIA
- AMB. SHAGA JOHN SHAMAH: BOTSWANA
- SALAU, HAMZA MOHAMMED: TEHRAN, IRAN
- AMB.IBRAHIM DANLAMI: KENYA
- IBRAHIM ADEOLA MOPELOLA (F): COTONOU-BENIN
- AMB.AYENI ADEBAYO EMMANUEL: BRUSSELS, BELGIUM
- AMB.AKANDE WAHAB ADEKOLA: BERNE-SWITZERLAND
- AMB. AREWA (NEE ADEDOKUN) ESTHER (F): WINDHOEK-NAMIBIA
- AMB.GERGADI JOSEPH JOHN: LIBREVILLE-GABON
- AMB. LUTHER OGBOMODE AYO-KALATA (F): SIERRA LEONE
- DANLADI YAKUBU NYAKU : KHARTOUM-SUDAN
- BELLO DOGON-DAJI HALIRU: BANGKOK, THAILAND
The Ministry of Foreign Affairs has already received agrément from the United Kingdom for the High Commissioner-designate, Ambassador Aminu Dalhatu. Similarly, France has sent the agrément for Ambassador Ayo Oke.
The Ministry has also conveyed the nominations of the other 62 designated envoys to all the countries concerned, including a request for their agréments in line with standard diplomatic practice.
Tinubu has directed that the Ministry of Foreign Affairs should immediately commence the induction programme for the ambassadors-designate and High Commissioners.
